В течение последнего месяца Госполиция получила несколько заявлений от женщин пенсионного возраста, ставших жертвами телефонных мошенников. Преступники, говорящие по-русски, действуют по одной и той же старой схеме: представляются работниками полиции и сообщают, что их близкий родственник совершил аварию.

После этого они начинают шантажировать и вымогать крупные суммы, чтобы их родственник избежал уголовного преследования. В том случае, если у жертв не оказывалось больших сумм, преступники соглашались принять любые суммы: кто-то передавал им 4000 евро, другой — 8000 евро, а одна женщина передала им 50 000 евро.

Лишь за последние несколько недель в полицию с заявлениями жертв мошенников обратились 16 человек. Большая часть потерпевших — жительницы Пардаугавы.

В общей сложности они передали злоумышленникам с помощью курьеров 210 000 евро наличностью.

В Госполиции в очередной раз напоминают, что ни одно правоохранительное учреждение никогда не будет звонить с просьбой передать деньги. Также полиция призывает жителей предупредить своих пожилых родственников о данном виде мошенничества и напомнить им, чтобы они ни при каких условиях не передавали бы незнакомцам деньги, а также чтобы не давали бы им и доступ к своим банковским счетам.

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