В ночь на среду, 22 августа, в 01.50 на К.Улманя гатве, на месте проведения дорожных ремонтных работа столкнулись суперкар McLaren и трактор.

Сразу же после аварии водитель эксклюзивного автомобиля скрылся с места происшествия, бросив машину.

В Госполиции пояснили, что в результате столкновения пострадал водитель трактора, которого пришлось доставить для оказания медицинской помощи в больницу.

Полиция начала уголовный процесс. Если вы стали свидетелем этого ДТП, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67219782 или 110.

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