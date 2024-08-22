Сотрудники Национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками задержали в провинции Бали гражданина Латвии, подозреваемого в хранении и распространении наркотических веществ.

По сообщению местных СМИ, подозреваемого удалось задержать благодаря совместным усилиям Национального агентства по борьбе с наркотиками и Таможенной службы Международного аэропорта имени Нгураха Рая (остров Бали).

При проверке у гражданина Латвии, которого в полиции представляют под инициалами VS, обнаружили и изъяли 440,41 грамма гашиша и 977,83 грамма марихуаны.

"Наркотики были спрятаны в сумке, которую нес преступник. Их обнаружили во время проверки сотрудниками международного аэропорта", - заявили представители Нацагентства Индонезии по борьбе с наркотиками.

Подозреваемый помещен под временный арест, ему предъявлены обвинения в хранении и провозе наркотиков. За это преступление предусмотрено наказание в виде длительного тюремного срока и крупного штрафа.

В полиции отметили, что на Бали гашиш обычно завозят с Ближнего Востока, из Пакистана, Северной Африки и Афганистана.

"Бали, будучи популярным местом для иностранных туристов, является потенциальным рынком для сетей незаконного распространения наркотиков", - резюмировали в Национальном агентстве Индонезии по борьбе с наркотиками.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !