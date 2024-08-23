В минувшую среду сотрудники полиции Мюнстера (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) задержали в окрестностях вокзала 54-летнего гражданина Латвии, у которого при проверке нашли одну фальшивую банкноту номиналом 20 евро и три фальшивые банкноты номиналом 10 евро.

Кроме того, в чемодане латвийца полиция обнаружила духи в оригинальной упаковке и кожаную куртку. Все вещи предположительно являются краденым имуществом.

Как сообщают немецкие СМИ, в отношении гражданина Латвии возбуждено уголовное дело.

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