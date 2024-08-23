Государственная полиция задержала двух подростков по подозрению в краже в Латгале, сообщили агентству LETA стражи порядка.

В Госполицию поступила информация о том, что 3 августа в Даугавпилсе молодой человек 2009 года рождения украл велосипед с огороженной территории. В свою очередь, 9 августа тот же самый юноша вместе с другим молодым человеком, также 2009 года рождения, попытался в Науйенской волости Аугшдаугавского края украсть топливо из из заправочной бочки, но преступление совершить до конца не удалось по независящим от преступников причинам.

17 августа те же молодые люди снова попытались украсть топливо, но уже в Продской волости Аугшдаугавского края. Юноши попытались украсть около 1300 литров топлива из двух автомобилей, но и это преступление не удалось довести до конца.

Суд в качестве меры пресечения применил к одному молодому человеку заключение, а второму подозреваемому в заключении под стражу.

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