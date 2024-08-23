В минувший четверг, 22 августа, сотрудники бюро уголовной полиции Рижского Зиемельского управления полиции в ходе оперативных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в выращивании марихуаны в Вецмилгрависе и Олайнском крае.

Готовый наркотик он, предположительно, продавал жителям Вецмилгрависа.

Полиция также провела санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты 123 саженца марихуаны, три банки сушеной марихуаны, бурая масса растительного происхождения с характерным запахом марихуаны, 74 баночки с семенами марихуаны, одна баночка с сушеными цветами марихуаны, электронные весы и таблетка неизвестного происхождения.

В рамках расследования задержан мужчина 1984 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время он помещен в изолятор, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Следствие по делу продолжается.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !