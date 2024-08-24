В пятницу в волости Либагу Талсинского края из водоема был извлечен погибший человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Останки переданы в государственную полицию, которая выяснит обстоятельства произошедшего.

VUGD напоминает о необходимости соблюдать осторожность на отдыхе у воды. Необдуманные и безрассудные поступки, а также незнание нередко приводят к трагическим происшествиям.

Самые теплые месяцы года — это время, когда происходит больше всего несчастных случаев на воде.

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