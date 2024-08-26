В Талсинском крае в воскресенье на большой площади горел жилой дом, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 13:12 поступил вызов в Либагскую волость, где горели второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома на площади 120 кв. м и первый этаж на площади пять кв. м.

До прибытия спасателей из здания эвакуировался один человек.

Работы по тушению осложнялись тем, что сильный ветер способствовал распространению пламени.

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