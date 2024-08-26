Ранее сообщалось, что15 июля 2024 года, вскоре после 2:00 в Старой Риге он кинул неизвестный предмет (возможно, шумовую гранату), после чего прогремел взрыв. Действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Согласно поступившему в RVPP заявлению, в Старой Риге были брошены в общей сложности два неизвестных предмета (возможно, шумовые гранаты) — один предмет выброшен на начальном участке улицы Пелду, а второй на улице Грециниеку напротив бара "Ежик в тумане".