За неделю пограничники обнаружили в Краславском крае уже второй грузовой фургон, предназначенный для перевозки нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Государственной пограничной охране, пограничник, проводя тренировку вне служебного времени, заметил в Краславском крае, примерно в 500 метрах от государственной границы, некий автомобиль марки Ford Transit, рядом с которым стояло несколько лиц азиатского происхождения. Увидев пограничника, мигранты резко направились в сторону границы.

С привлечением кинолога со служебной собакой установлено, что нарушители границы возвращались в Беларусь через ранее вырезанную дыру в постоянном заборе. В свою очередь, во время проверки транспортного средства было установлено, что в кузове автомобиля, груженном досками, оборудован тайник.

В ходе проверки документов водителя транспортного средства установлено, что водитель автомобиля - гражданин Грузии - находится в приграничной полосе, вне дороги государственного значения, без документа, удостоверяющего личность, и специального пропуска, в свою очередь, на транспортное средство не было оформлено обязательное страхование (OCTA).

Против гражданина Грузии начат уголовный процесс за сознательную попытку обеспечить лицам возможность незаконного пребывания в Латвии. За это могут наказывать лишением свободы от двух до восьми лет.

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