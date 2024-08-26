В понедельник, 26 августа, на улице Бривибас в Риге произошло фронтальное столкновение легкового автомобиля и троллейбуса, свидетельствуют опубликованные в социальных сетях. Как сообщает Rīgas satiksme, из-за аварии движение транспорта было приостановлено, но оно уже восстановлено.

Vef tiltam satiksme uz centru ir paralizēta. Iesaku braukt pa citu pusi. pic.twitter.com/SmAZzGLmVC — ♥ČIEPIETE♥ (@Chiepiete) August 26, 2024

Троллейбус двигался по своей полосе, пока на его полосу не выехал автомобиль. В результате аварии одному из пассажиров была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила порталу Delfi представитель Rīgas satiksme Байба Барташевица-Фелдмане.

По ее словам, видеозаписи происшествия были переданы полиции, а также Rīgas satiksme примет участие в расследовании.

Как ранее сообщало Rīgas satiksme, из-за аварии остановилось движение общественного транспорта. Позже движение было восстановлено, но транспорт на некоторых маршрутах курсирует с задержками

Госполиция отмечает, что столкновение между лекговым автомобилем Ford и общественным транспортом произошло на мосту ВЭФ в Риге около 13.40. Согласно информации в распоряжении стражей порядка, водителю Ford, возможно, стало плохо, поэтому он заехал на встречную полосу.

В результате аварии никто не пострадал. Госполиция расследует обстоятельства ДТП.

14., 4., 12., 13., 17., 31., 34. maršruta trolejbusiem un 1.maršruta tramvajiem kustība ir atjaunota. Lūgums ņemt vērā, ka transports brauc ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 26, 2024

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