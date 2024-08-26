В понедельник, 26 августа, на улице Бривибас в Риге произошло фронтальное столкновение легкового автомобиля и троллейбуса, свидетельствуют опубликованные в социальных сетях. Как сообщает Rīgas satiksme, из-за аварии движение транспорта было приостановлено, но оно уже восстановлено.
Троллейбус двигался по своей полосе, пока на его полосу не выехал автомобиль. В результате аварии одному из пассажиров была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила порталу Delfi представитель Rīgas satiksme Байба Барташевица-Фелдмане.
По ее словам, видеозаписи происшествия были переданы полиции, а также Rīgas satiksme примет участие в расследовании.
Как ранее сообщало Rīgas satiksme, из-за аварии остановилось движение общественного транспорта. Позже движение было восстановлено, но транспорт на некоторых маршрутах курсирует с задержками
Госполиция отмечает, что столкновение между лекговым автомобилем Ford и общественным транспортом произошло на мосту ВЭФ в Риге около 13.40. Согласно информации в распоряжении стражей порядка, водителю Ford, возможно, стало плохо, поэтому он заехал на встречную полосу.
В результате аварии никто не пострадал. Госполиция расследует обстоятельства ДТП.