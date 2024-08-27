Рижское Зиемельское управление полиции устанавливает личности людей, изображенных на фото.

Если в вашем распоряжении имеется информация о данных лицах, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086454 или 110.

Также можно писать на электронную почту:kristine.preobrazenska@riga.vp.gov.lv.

Госполиция также призывает лиц, изображенных на фото, добровольно обратиться в полицию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !