Рижское Зиемельское управление полиции устанавливает личности людей, изображенных на фото.
Если в вашем распоряжении имеется информация о данных лицах, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086454 или 110.
Также можно писать на электронную почту:kristine.preobrazenska@riga.vp.gov.lv.
Госполиция также призывает лиц, изображенных на фото, добровольно обратиться в полицию.
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