Fоtо: Valsts policija

Рижское Восточное управление полиции разыскивает Скайдрите Амдуре (1941 г.р.), которая в последний раз выходила на связь с родственниками 11 июня.

Ее приметы: рост 168 см, волосы седые. Носит очки.

Возможно, была одета: длинная юбка, темная блуза, серая куртка.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь