Рижское Восточное управление полиции разыскивает Скайдрите Амдуре (1941 г.р.), которая в последний раз выходила на связь с родственниками 11 июня.
Ее приметы: рост 168 см, волосы седые. Носит очки.
Возможно, была одета: длинная юбка, темная блуза, серая куртка.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
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