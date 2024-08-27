На прошлой неделе полиция Штральзунда (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) была вызвана в отель, где произошла драка с пострадавшими.

Согласно данным полиции, в отеле поссорились двое коллег по работе из Латвии, после чего конфликт перерос в драку.

Предположительно, 38-летний мужчина серьезно ранил своего 31-летнего соотечественника в голову и глаз. Пострадавший был доставлен для оказания помощи в больницу, однако в связи с тяжестью травм его направили в другое лечебное учреждение. После консультации с прокуратурой Штральзунда пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза.

В результате ссоры 38-летний мужчина получил легкие травмы и позже был задержан.

Как отмечают немецкие СМИ, оба латвийца находились в состоянии алкогольного опьянения.

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