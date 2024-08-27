По информации Департамента полиции Литвы, вечером 26 августа, в Йонишкисе, в полях рядом с улицей Виестарто было найдено тело мужчины в стадии разложения.
В полиции сообщили, что это могут быть останки 39-летнего мужчины, которого разыскивает латвийская полиция как пропавшего без вести.
Для установления причины смерти начато досудебное расследование.
Напомним, Йонишкис расположен на севере Литвы, неподалеку от границы с Латвией.
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