Литовские пограничники задержали неподалеку от польской границы гражданина Латвии, который предъявил поддельные водительские права, предположительно, польские.

Автомобиль Mercedes Benz E220 с латвийскими номерами остановили в минувшую пятницу на дороге Мариямполе — Сувалки.

За рулем находился 51-летний гражданин Латвии. Он предъявил пограничникам водительские права, якобы выданные в Польше. Документ вызвал сомнения у пограничников.

Осмотрев его с помощью специального оборудования, они установили, что удостоверение может быть поддельным.

По делу начато досудебное расследование по факту фальсификации документа или его хранения. За это преступление литовским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время гражданин Латвии отпущен под залог.

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