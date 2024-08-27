Представляясь сотрудниками полиции, мошенники в Латгалии за несколько дней выманили почти 20 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции (ГП).

Правоохранители продолжают получать информацию от жителей о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников полиции и пытаются выманить деньги. Мошенники требуют крупные суммы денег, чтобы якобы родственники пострадавших могли избежать ответственности.

В основном, все пострадавшие — пожилые люди. Они получали звонки от мошенников с сообщением о том, что якобы их родственники — дочь или сын — попали в дорожно-транспортное происшествие и им нужна финансовая помощь для оплаты реабилитации или чтобы избежать ответственности. Обычно мошенники звонят пострадавшим и просят не класть трубку, в то время как курьеры преступников приезжают к ним домой, чтобы забрать деньги. В нескольких случаях пострадавшие сами сообщили мошенникам свой адрес.

Например, в Даугавпилсе к родившемуся в 1929 году мужчине пришли неизвестные, которые представились полицейскими. Потерпевшему было сказано, что его родственник попал в беду и нужны деньги. В результате у потерпевшего выманили 10 000 евро.

В связи с этим случаем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 177 Уголовного закона за мошенничество, совершенное в крупном размере или группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или кратковременного лишения свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

В другом случае женщине позвонил неизвестный человек, который представился её дочерью и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие - и попросил 7000 евро наличными. Потерпевшая передала эту сумму неизвестному мужчине.

Также неизвестные позвонили родившейся в 1935 году женщине и сообщили, что её родственница попала в ДТП. И нужно оказать финансовую помощь, чтобы они не сообщали об этом в полицию. Преступники, приехав к женщине, дали ей поговорить по телефону с якобы пострадавшей родственницей, чтобы убедить её. Потерпевшая поверила, так как голос был похож на голос родственницы. В итоге у женщины выманили 3000 евро.

Сотрудники ГП также получили информацию о том, что неизвестный мужчина написал родившейся в 1938 году женщине на платформе Facebook. И в ходе переписки завоевал её доверие. Мужчина попросил пострадавшую перевести деньги, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем и была необходима материальная помощь. Женщина сделала два денежных перевода, после чего мужчина прекратил общение. В результате у пострадавшей выманили 1060 евро.

В связи с этими случаями возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 177 Уголовного закона за завладение чужим имуществом или правами на такое имущество, злоупотребляя доверием или обманом. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет или кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.

Полиция призывает жителей быть бдительными и при получении такого подозрительного звонка немедленно его прекратить. Правоохранители подчеркивают, что ни сотрудники полиции, ни других правоохранительных органов никогда не будут звонить с просьбой о деньгах или доступе к банковским счетам.

Госполиция призывает жителей быть внимательными и предупреждать пожилых людей о таких мошенничествах.

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