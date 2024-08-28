23 августа этого года в суд было передано уголовное дело, в котором подозреваемый обвиняется в том, что в составе организованной группы пытался умышленно незаконно лишить жизни другого человека – должностное лицо Государственной пограничной охраны, сообщает портал Delfi со ссылкой на прокуратуру.

Лицо также обвиняется в том, что незаконно приобрело и хранило наркотические вещества в крупном размере без цели их сбыта, а также в нарушении запрета на оборот специальных устройств, созданных и адаптированных для воспрепятствования особо проводимым оперативным мероприятиям.

Заказ на убийство

Согласно обвинению, должностное лицо Криминально-следственной службы Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны пресекло противоправные действия неустановленного лица в рамках досудебного уголовного процесса, связанные с незаконным оборотом подакцизных товаров. Чтобы в дальнейшем должностное лицо не мешало незаконному обороту подакцизных товаров и их ввозу на территорию Латвии, заказчик убийства решил устранить этого сотрудника Криминально-следственной службы.

Для успешного осуществления преступления заказчик убийства создал объединение из нескольких лиц – организованную группу. В которую вошел обвиняемый, двое граждан Украины, один гражданин Литвы и другие неустановленные лица.

Заказчик убийства через посредников в Украине нашел исполнителей преступления, которые согласились за 7000 евро совершить убийство. Сам обвиняемый, осознавая цель создания организованной группы и зная, что в нее вовлечено не менее двух лиц, согласился выполнить задания заказчика убийства и других лиц, связанные с координацией преступных действий исполнителей на территории Латвии. Обеспечить их транспортом, местами для проживания, деньгами и предметами, необходимыми для совершения преступления – строительной одеждой, предметом, похожим на молоток, и баллоном слезоточивого газа.

Легкие телесные повреждения у пограничника

Запланированное преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от исполнителей. В результате нападения потерпевшему были нанесены телесные повреждения, которые классифицируются как легкие и незначительные.

Кроме того, в своем гараже обвиняемый без цели сбыта хранил шесть незаконно приобретенных стеклянных бутылочек с маслянистой жидкостью зеленовато-коричневого цвета с осадком, содержащую дронабинол – растительный продукт с наркотическим действием, приравненный к запрещенным особо опасным наркотическим веществам.

Также у него нашли промышленно изготовленное устройство, предназначенное для подавления сигналов мобильной связи, Wi-Fi и GPS, и в первую очередь предназначенное для воспрепятствования техническим средствам, используемым в ходе оперативных мероприятий, которое обвиняемый приобрел с целью успешного выполнения преступных действий.

Обвиняемый отказался выразить свою позицию по обвинению.

Что касается исполнителей – двух граждан Украины – уголовное дело находится в производстве правоохранительных органов Украины.

Прокуратура отмечает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в предусмотренном Уголовно-процессуальным законом порядке.

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