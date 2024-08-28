Полиция завершила расследование дела о нападении на 75-летнюю пассажирку автобуса: на пенсионерку напала ранее судимая женщина и нанесла ей несколько ножевых ранений. Нападавшая не смогла пояснить причину своей агрессии.

Как уже сообщалось ранее, 16 мая 2024 года пенсионерка возвращалась в городском автобусе с Каугарского рынка. Напротив нее села незнакомая женщина. На улице Телшу пожилая пассажирка вышла из транспорта, незнакомка пошла следом за ней, а затем напала со спины, нанеся жертве несколько ударов ножом.

Когда пенсионерка упала, нападавшая хотела нанести ей еще один удар в грудь. К счастью, потерпевшей удалось увернуться, после чего незнакомка спокойно покинула место происшествия.

Потерпевшая дошла до своего дома, откуда вызвала медицинскую помощь. В скором времени ее доставили с колотыми ранами в больницу.

Поскольку нападение произошло в месте, где установлены камеры видеонаблюдения, Юрмальская муниципальная полиция оперативно передала информацию своим коллегам из Госполиции.

В пресс-центре полиции отмечают, что утром того же дня в Каугури произошла квартирная кража: из дома украли мобильный телефон. Около 15ю00 сотрудники Отдела реагирования Юрмальского участка полиции, находясь в служебной машине, приняли заявление от владельца обворованного жилища. В это время неподалеку от полицейских находилась пьяная женщина, в которой потерпевший опознал возможную преступницу.

Полицейские после просмотра записей камер видеонаблюдения опознали в нетрезвой даме ту самую незнакомку, которая несколькими часами ранее напала с ножом на пенсионерку.

Подозреваемую задержали и доставили в полицейский участок. При проверке в ее организме констатировали около 4 промилле алкоголя. Также было установлено, что 44-летняя задержанная ранее уже была судима за кражу.

В отношении подозреваемой начаты уголовные процессы за попытку убийства и квартирную кражу.

18 мая суд выдал санкцию на арест задержанной, а 20 августа материалы уголовного процесса были переданы в прокуратуру.

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