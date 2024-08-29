Госполиция сообщает, что найдено тело Андриса Страдса (1979 г.р.), которого в последний раз видели в конце мая, когда он выходил из своего дома в Иманте.
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Андриса Страдса.
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