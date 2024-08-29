На многих участках дороги водителям приходится только гадать, куда на самом деле им следует ехать, потому что, как оказалось, лишний раз доверять указанным направлениям нельзя. Известный латвийский телеведущий Паулс Тимротс осмотрел места ремонта дороги по дороге в аэропорт "Рига" и обратно, и пришел в ужас.

При движении из центра Риги по К.Улманя гатве, возле перекрестка у нового магазина Depo две полосы вдруг превращаются в три, но все равно все ездят только по двум: это неудивительно, ведь полосы здесь вообще никак не разделены, нет никаких линий, поэтому каждый ездит по своему пониманию или привычке.

Однако и после этого перекрестка ситуация не проясняется - желающие повернуть направо к супермаркету Maxima делают это между столбиками с указателями ремонта, разграничивающими первую полосу. При этом каждый водитель делает то, что хочет, вместо того, чтобы выбрать последние "ворота" между столбиками.

Неподалеку от этого места и поворот от К. Улманя гатве к аэропорту, но и там дорожно-ремонтные столбики не указывают, в каком месте целесообразнее всего будет выехать на полосу торможения. Между новым и старым асфальтом, разделяющим первую и вторую полосы движения, имеется острая приподнятая кромка, поэтому водителям приходится значительно снижать скорость уже во второй полосе, чтобы при повороте на первую полосу не лопнули шины.

По словам Паула Тимротса, разрешенная скорость на этих ремонтируемых участках дороги 50 км/ч, но все ездят не ниже 70 км/ч.

"Мы можем потратить много денег, приглашая туристов в Ригу посмотреть на средневековую архитектуру, но на самом деле у нас здесь средневековые столбики и средневековый ремонт дорог", - резюмировал ведущий телепрограммы Zebra.

Не лучше оказалась ситуация на дороге и по пути из аэропорта "Рига" в центр города: столбики, выставленные на месте ремонта, установлены таким образом, что предлагают водителю объехать их и с левой, и с правой стороны, что не соответствует конкретной ситуации на дороге.

"Единственная идея, которая работает в этом случае - "смотри сам". Будьте осторожны, не наезжайте ни на кого, а если кромка асфальта не слишком острая, езжайте, куда хотите. Именно здесь это и заметно - все едут так, куда им только заблагорассудится", - отметил Паулс Тимротс.

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