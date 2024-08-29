За шесть месяцев этого года мошенники выманили со счетов жителей уже 9,5 млн евро. С ростом масштабов мошенничества растет и количество денежных мулов, помогающих скрыть средства, полученные нелегальным путем. Об этом пишет сегодня журнал Ir.

За последние два года были осуждены уже 72 мула. Каждый шестой был несовершеннолетним. Денежные мулы - это люди, которые "пропускают" через свои банковские счета нелегально полученные деньги, хотя есть и другие схемы. Мулы выкупают суммы в виде подарочных карт или в криптовалюте, другие снимают наличными. Главная задача мулов - как можно быстрее "раздробить" деньги на мелкие суммы и скрыть, чтобы банкам и правоохранителям было сложнее отследить их путь.

Уголовный закон предусматривает привлечение к ответственности лиц, помогающих легализовать полученные преступным путем средства, предоставляющих недостоверные сведения о принадлежности этих денег и истинном выгодоприобретателе.

Денежные мулы нередко работают рука об руку с киберпреступниками, так как часто именно так легализуются выкраденные у населения деньги, говорит Иева Герге из Службы финансовой разведки (СФР). Проведенное прошлой осенью исследование банка Citadele показало, что с финансовыми мошенниками сталкивались 56% жителей Латвии. В прошлом году в четырех крупнейших латвийских банках у населения было выманено 12,7 млн евро, а в этом году за первые шесть месяцев - уже 9,5 млн.

Еще почти десять тысяч попыток мошенничества на общую сумму 6,4 млн евро банкам в этом году удалось вовремя заметить и предотвратить. Сколько мулов может быть причастно к этим преступлениям?

"Допустим, у компании выманивают 150 тысяч, которые нужно тут забрать. На такую сумму может понадобиться 15-20 денежных мулов. Теперь вы можете представить себе, каким может быть их общее количество", - говорит заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями Уголовной полиции Олег Филатов.

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