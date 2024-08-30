При попадании под трактор погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В четверг спасатели получили вызов в Праулиенскую волость Мадонского края. Сообщалось, что трактор наехал на человека.

Используя пневматические подушки, трактор подняли и достали человека. Спасатели передали его медикам скорой помощи, которые констатировали смерть.

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