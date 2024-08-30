В пятницу, 30 августа, около 10.20 в Риге, на Карля Улманя гатве, произошло столкновение автомобилей Volvo и Volkswagen, сообщили порталу Delfi в полиции.

Согласно предварительной информацией, водителю автомобиля, вероятно, стало плохо со здоровьем. Алкогольного опьянения выявлено не было. В результате аварии никто не пострадал. Госполиция выясняет обстоятельства просшествия, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

Велосипедист прокомментировал действия агрессивного водителя

"Внезапно один пронесся мимо, обогнав меня на выезде/полосе для разгона справа. Без преувеличения, в 1-2 сантиметрах от моего плеча. Кажется, я впервые так испугался", - сообщил порталу Delfi Каспарс Шкинчс, который ехал на велосипеде и заметил агрессивного водителя. Позже его автомобиль врезался в другую машину.

Man šodien ir dzimšanas diena. Pieņemu arī dāvanas.

Volvo kroplis (visticamāk pālī) mani gandrīz nonesa, tad, laikam jau bēgot, izraisīja avāriju.

Ja ir iespēja, @Valsts_policija informējiet vai vadītājs tiešām bija dzēris? Ja nepieciešams varu sniegt liecības.

Daudz laimes.🍰🍾 pic.twitter.com/ZoWSdy3kZm — Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) August 30, 2024

Шкинчс догнал агрессивного водителя вокруг ротационного круга на улице Мукусалас и спросил его, "все ли в порядке". Как сообщил мужчина, водитель, похоже, находился в состоянии алкогольного опьянения. "Видимо, он испугался и бросился бежать, но дальше была пробка. Уезжая, вызвал аварию", - назвал вероятную причину аварии велосипедист.

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