По информации портала "Курземес вардс", в субботу, в 16.15, в Лиепае, на улице Лиела на пешеходном переходе был сбит 8-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть с мамой, которая также была с велосипедом.

От удара ребенка швырнуло на капот BMW, после чего он ударился головой о лобовое стекло, разбив его. К счастью, на голове у велосипедиста оказался шлем.

На место происшествия оперативно прибыли медики и Госполиция. Пострадавшего ребенка доставили для оказания помощи в больницу.

Водитель BMW рассказал, что мальчик на велосипеде неожиданно появился перед его машиной. Он начал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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