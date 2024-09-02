Государственная полиция, при поддержке международных партнеров, удалось добиться задержания ранее объявленного в розыск осужденного бизнесмена Гулама Мухамеда Гулами. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 сообщил начальник полиции Арманд Рукс.

Подробности глава Госполиции предоставлять отказался.

По данным агентствa LETA, Гулами вместе с супругой задержаны в Дании. Представитель прокуратуры Иева Шомина сообщила, что 21 августа в Данию отправлен запрос о выдаче осужденных. Женщина была задержана раньше.

Дания пока не приняла решение об экстрадиции.

Как ранее сообщал портал Delfi, в январе 2023 года Гулами был осужден, но уже в феврале стало известно, что он не явился в тюрьму. В розыск его объявили только во второй половине марта, что стало поводом для начала служебной проверки.

26 января Верховный суд оставил в силе приговор, по которому Гулами и еще два человека были осуждены за хищение партии хлопка. Гулами был приговорен к шести годам и четырем месяцам лишения свободы, его жена Валентина Гулами — к пяти годам, а Лариса Карпенко — к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

За несколько дней до решения Верховного суда полиция обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить новое уголовное дело против Гулами, на этот раз по подозрению в хищении гостиницы в Вецриге у другого бизнесмена.

В мае 2020 года портал Delfi сообщал о задержании Гулама Мохаммада Гулами в Риге сотрудниками Госполиции. 13 мая 2020 года суд постановил арестовать бизнесмена.

Расследуемое преступление, связанное с уголовным делом, охватывает период с 2013 по 2020 год.

Согласно архивным данным агентства LETA, в 2018 году Рижский окружной суд приговорил Гулами к восьми годам лишения свободы по делу о пропаже партии таджикского хлопка на сумму более 9 миллионов евро, однако это решение было обжаловано.

Имя Гулами также упоминалось в связи со спором вокруг отеля Garden Palace.

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