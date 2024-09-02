30 августа около полудня в Елгаве на улице Ригас в направлении Калнциемского шоссе случилась авария на пешеходном переходе, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции (ГП).

Управлявший автомобилем марки Opel мужчина 1948 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил троих несовершеннолетних мальчиков.

В результате дорожно-транспортного происшествия все трое молодых людей получили травмы и были доставлены в больницу.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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