30 августа около полудня в Елгаве на улице Ригас в направлении Калнциемского шоссе случилась авария на пешеходном переходе, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции (ГП).
Управлявший автомобилем марки Opel мужчина 1948 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил троих несовершеннолетних мальчиков.
В результате дорожно-транспортного происшествия все трое молодых людей получили травмы и были доставлены в больницу.
Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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