На основании запросов Государственной полиции Латвии коммуникационная платформа Telegram удалила несколько каналов и групп, например, содержащих детскую порнографию, но не предоставила информацию об их создателях, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Комментируя сотрудничество с Telegram, полиция отметила, что сотрудничество затруднено не только с латвийскими правоохранительными органами, но и с правоохранительными органами других европейских стран.

В Латвии преступники часто целенаправленно выбирают приложение Telegram для планирования и организации преступной деятельности, а также для торговли запрещенными веществами и услугами, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в конце августа. Позднее Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро.

Дурову предъявлено обвинение в сговоре с целью эксплуатации онлайн-платформы, позволяющей совершать незаконные сделки в составе организованной группы.

Ему предъявлены обвинения в отказе предоставить запрашиваемую властями информацию, участии в распространении хакерского программного обеспечения, распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы, распространении наркотиков и участии в мошенничестве в составе организованной группы, а также в отмывании денег.

Если Дуров будет признан виновным, ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

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