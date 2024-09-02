С началом нового учебного года на городские улицы возвращается более интенсивное автомобильное движение, в то время как пешеходы и пользователи средств микромобильности продолжают наслаждаться по-летнему теплой погодой. Уже сейчас статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) тревожная: число пострадавших в авариях малозащищенных участников дорожного движения перевалило за тысячу.

В этом году в авариях на улицах городов Латвии пострадали уже более 1000 пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, пользователей мопедов и других средств микромобильности. Чаще всего травмы, в том числе серьезные, получают пешеходы (32%) и велосипедисты (29%). Кроме того, в этом году погибли уже 12 пешеходов.

Особенно возвросло число пострадавших в ДТП велосипедистов и пользователей электросамокатов: в сентябре прошлого года в авариях пострадали 74 велосипедиста и 44 пользователя электросамокатов.

И страховщики, и медики бьют тревогу по поводу особенно серьезных травм, которые получают пользователи электросамокатов, зачастую по собственной безрассудности. Наиболее распространенными травмами являются ушибы и раны, переломы рук и пальцев, вывихи, а также нередко травмы головы, сотрясения мозга, переломы черепа, повреждения зубов и челюсти.

Напоминая, что уважительное взаимодействие между всеми участниками дорожного движения является основой безопасного движения, CSDD в сотрудничестве с Госполицией и партнерами запустил кампанию по безопасности дорожного движения "Уступи дорогу уважению" (Dod ceļu cieņai). В ходе кампании, которая продлится до ноября, жителям будут разъясняться различные ситуации в дорожном движении и правила дорожного движения, в том числе неписаные, несоблюдение которых приводит к разногласиям между участниками дорожного движения.

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