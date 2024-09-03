На минувших выходных водитель автомобиля Volkswagen Golf в городе Лиепая — на перекрестке улиц Ганибу и Эдуарда Вейденбаума — сбил пешехода, а затем протаранил ступени магазина Elvi.

По невыясненным обстоятельствам водитель съехал с проезжей части перед перекрестком с улицей Эдуарда Вейденбаума на тротуар, где в этот момент находилась женщина — в итоге автомобиль сбил пешехода. После чего врезался в светофор и протаранил ступени здания магазина, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.