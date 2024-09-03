3 сентября поступило сообщение о перевернувшемся в Литве военном автомобиле и пострадавших военнослужащих.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 11.00: в Неменчинском районе, в деревне Диджёсёс Кабишкес, на ул. Лаймес, перевернулся военный автомобиль, пострадали трое военных. По предварительным данным, никто не был зажат.