3 сентября поступило сообщение о перевернувшемся в Литве военном автомобиле и пострадавших военнослужащих.
По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 11.00: в Неменчинском районе, в деревне Диджёсёс Кабишкес, на ул. Лаймес, перевернулся военный автомобиль, пострадали трое военных. По предварительным данным, никто не был зажат.
На место происшествия выезжала полиция и врачи скорой.
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