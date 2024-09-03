В минувшую субботу на одной из автозаправок в Висмаре (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) произошла драка, в результате которой пострадали два человека.
Согласно первоначальной информации, 20-летний гражданин Украины вступил в словесную перепалку с группой, в которую входили четверо граждан Латвии.
Отмечается, что двое латвийцев после этого напали на украинца и нанесли ему множественные удары, включая ногами. Также у него забрали мобильный телефон.
Информации о том, кто еще пострадал в драке, полиция не предоставила.
Подозреваемые по делу установлены, полиция ведет расследование.
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