В минувшую субботу на одной из автозаправок в Висмаре (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) произошла драка, в результате которой пострадали два человека.

Согласно первоначальной информации, 20-летний гражданин Украины вступил в словесную перепалку с группой, в которую входили четверо граждан Латвии.

Отмечается, что двое латвийцев после этого напали на украинца и нанесли ему множественные удары, включая ногами. Также у него забрали мобильный телефон.

Информации о том, кто еще пострадал в драке, полиция не предоставила.

Подозреваемые по делу установлены, полиция ведет расследование.

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