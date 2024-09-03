Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По версии следствия, Лукша в качестве наемника участвовал в боях на различных участках линии боевого соприкосновения на стороне Украины с февраля 2022 года по май 2023 года, а также получал за это вознаграждение.

Суд заочно избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Напомним, Лукша с самого начала полномасштабного вторжения России воевал в составе ВСУ. Позже он получил тяжелое ранение и вернулся в Латвию, но пообещал, что обязательно вернется в Украину.

Как уже сообщалось ранее, в конце августа Генеральная прокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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