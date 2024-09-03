Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Яниса Бергманиса (1985 г.р.), которого в последний раз видели 25 августа, в окрестностях железнодорожной станции "Браса".

Мужчина может находиться в Царникаве, Гарупе, Гарциемсе, Калнгале или в Скултском крае.

Был одет: черная рубашка, черные брюки, на ногах тапки Crocs.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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