Мужчине, который находится в заключении в связи с другим преступлением, инкриминировано ограбление детей в Пурвциемсе.

Вечером 28 июля к троим детям, сидевшим на крыльце подъезда одного из домов по улице Пуцес, подъехал незнакомец на велосипеде. Он вступил в разговор с детьми, после чего стал отбирать мобильные телефоны, несмотря на сопротивление мальчиков.

Полиция начала уголовный процесс и установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления мужчина 1981 г.р., который в момент, когда полиция на него вышла, уже находился под стражей за совершение другого преступления имущественного характера.

Полиции удалось найти у задержанного похищенный у ребенка телефон.

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