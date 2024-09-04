В центре Риги со здания на улице Александра Чака 67 на тротуар обвалилась штукатурка. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальной сети X (ранее - Twitter).

По этому адресу прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, но вскоре покинули место происшествия.

В Рижской думе сообщили, что получена информация о том, что с фасада здания упал большой кусок штукатурки. Строительный инспектор осмотрит здание и примет решение о дальнейших действиях.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Nu lūk, tagad Čaka ielā nokrita apmetuma gabals. pic.twitter.com/cxsB8QsNPv — none of the above (@merelysimple) September 4, 2024

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