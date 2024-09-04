Курземский районный суд приговорил женщину к нескольким годам тюрьмы за хранение и распространение очень сильного наркотика, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Обвинение гласит — женщина в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно приобрела, хранила и до сентября прошлого года продавала наркотики — 0,6 грамма смеси, содержащей метонитазен.

Наркотическое вещество — взвешенное и упакованное в бумагу, — женщина хранила по месту своего жительства в Вентспилсе. Было установлено, что ранее обвиняемая продала аналогичное вещество другому человеку.

Метонитазен — это очень сильное наркотическое вещество, которое даже в небольших дозах может вызвать летальные последствия.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев, а также к двухлетнему пробационному надзору. Приговор ещё можно обжаловать в Курземском окружном суде.

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