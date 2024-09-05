Государственная полиция задержала несколько граждан Украины, которые подозреваются в телефонном мошенничестве, сообщили агентству LЕТА в полиции.

В августе в полицию начали поступать многочисленные заявления от пожилых рижанок, которые стали жертвами обмана. Мошенники звонили им на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. Далее они сообщали, что родственник жертвы совершил дорожно-транспортное происшествие и нужно заплатить наличными, чтобы он избежал уголовного наказания.

В результате обмана жертвы передавали мошенникам наличные деньги в размере от 3500 до 50 000 евро. В целом 24 жителям Риги был причинен ущерб в размере около 295 950 евро.

В конце августа этот вид телефонного мошенничества стал распространяться также в Латгале и Курземе. Полиция получила заявления от 11 жителей Латгале, которые стали жертвами обмана и понесли ущерб на общую сумму почти 95 000 евро. В Лиепае полиция также получила заявления от двух женщин, которые были обмануты на общую сумму 13 500 евро.

В ходе расследования были проведены оперативные мероприятия и установлены лица, получившие от жертв обмана наличные деньги. 28 августа сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Украины и изъяли часть полученных мошенническим путем денег. Еще один гражданин Украины был допрошен в качестве свидетеля.

На следующий день полиция задержала еще одного человека, связанного с мошенничеством в Лиепае. У него удалось изъять большую часть полученных обманным путем денег.

Государственная полиция обратилась в суд с просьбой избрать в отношении задержанных лиц меру пресечения в виде содержания под стражей.

3 сентября сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить аналогичную попытку мошенничества, когда у человека пытались выманить наличные в размере 3000 евро. Был задержан гражданин Украины 2003 года рождения, для которого полиция также потребует заключения под стражу.

Все задержанные не имели вида на жительство в Латвии и въехали в страну временно.

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