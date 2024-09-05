В четверг, 5 сентября, в Аизкраукльской волости на автодороге A6 произошла лобовая авария между пассажирским автобусом "Ecolines" и легковым автомобилем марки "Volvo".
В результате дорожного происшествия погиб водитель легкового автомобиля, узнал портал "Delfi" у Государственной полиции.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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