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В четверг, 5 сентября, в Аизкраукльской волости на автодороге A6 произошла лобовая авария между пассажирским автобусом "Ecolines" и легковым автомобилем марки "Volvo".

В результате дорожного происшествия погиб водитель легкового автомобиля, узнал портал "Delfi" у Государственной полиции.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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