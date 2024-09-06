В минувший четверг эстонский пограничник обнаружил судно на озере Ляммиярв, которое незаконно вышло из Эстонии в российские воды.

В 16:09 удалось связаться с лодкой и сообщить об ошибке, после чего они развернулись, и в 16:10 вернулись на эстонскую сторону.

Их встретили пограничники, которые задержал катер, пересекший линию временного контроля. Это было судно, принадлежавшее Спасательному департаменту.

Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где составили протокол о правонарушении на водителя катера за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп пояснила RusDelfi, что это был их сотрудник , который самовольно воспользовался лодкой в ​​нерабочее время.

"Цель поездки не была связана с работой. Мы работаем над выяснением обстоятельств. Это очень досадный инцидент, и мы полностью сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны", - отметила пресс-секретарь.

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