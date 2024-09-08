В субботу в результате переворота автомобиля в Балвском крае погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По первоначальным данным полиции, 7 сентября около 19.10 в волости Лаздулес Балвского края водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погибли два человека. Еще два человека получили ранения, один из них доставлен в медицинское учреждение.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, 35 человек получили ранения и двое погибли. Примерно половина аварий произошла в Рижском регионе - 61. В Земгале зарегистрировано 17 ДТП, в Латгале - 15, в Курземе - 14, в Видземе - 11.

Среди пострадавших трое были пешеходами, семеро - велосипедистами и трое - водителями электронных самокатов.

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