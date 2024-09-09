Рижское региональное управление полиции разыскивает Максима Станкевича, который 8 сентября, в 14.00 вышел из своего дома в Марупе и обратно не вернулся.

Вечером того же дня он сообщил, что находится в Даугавпилсе, после чего больше не выходил на связь.

Его приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная куртка с капюшоном, светлые шорты, коричневые кеды. С собой была сумка на плечо.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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