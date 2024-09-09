Рижское региональное управление полиции разыскивает Максима Станкевича, который 8 сентября, в 14.00 вышел из своего дома в Марупе и обратно не вернулся.
Вечером того же дня он сообщил, что находится в Даугавпилсе, после чего больше не выходил на связь.
Его приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Был одет: черная куртка с капюшоном, светлые шорты, коричневые кеды. С собой была сумка на плечо.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь