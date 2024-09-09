Государственная пожарно-спасательная служба подвела итоги минувших выходных: в период с 6 сентября по утро 9 сентября в пожарах погибли пятеро жителей Латвии, еще трое утонули в различных водоемах.

В ночь на воскресенье в Талсинском крае горел частный дом. К моменту прибытия спасателей дом уже горл открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Также частично обрушилась крыша. Из дома удалось спасти одного человека, еще один эвакуировался своими силами. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших жильцов.

Ранним утром 8 сентября еще один вызов поступил из Лимбажского края, где горел сарай с дровами и дрова. До приезда сотрудников ГПСС из сарая эвакуировали человека, однако позже он скончался. Еще один человек погиб в результате пожара в Риге, также погиб человек в огне пожара в Вентспилсском крае.

Также спасатели выезжали на пожар в Плявниеки, где на улице Земес горела квартира на первом этаже шестиэтажного дома. Как оказалось, там загорелась стиральная машина и вещи. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Еще до приезда спасателей из дома эвакуировались 10 человек, еще двоих помогли эвакуировать пожарные.

Кроме того, выезжали сотрудники ГПСС и на пожар в Риге, на улице Дубулту, где горела квартира на четвертом этаже. Спасатели успели вывести из квартиры одного пострадавшего.

Также 8 сентября пожарные выезжали в Риге на улицу Коюсалас, где на втором этаже на плите загорелась оставленная без внимания еда. Когда на место происшествия приехали спасатели, горения не наблюдалось, а соседи вывели из задымленного помещения человека.

Кроме того, большой пожар бушевал в волости Салас Екабпилсского края, где горел лес. Общая площадь пожара составила 5,47 га. К спасательным работам были привлечены 7 автоцистерн, два квадроцикла, спецтехника и вертолет Государственной пожарно-спасательной службы.

В субботу тело одного утонувшего нашли в пруду в волости Никрацес Кулдигского края. Кроме того, еще два человека утонули в волости Каунатас Резекненского края и в волости Звиргзденес Лудзенского края.

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