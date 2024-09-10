В конце прошлой недели, в поселке Яундундага (Талсинский край) в огне пожара погибли два брата, проживавшие под одной крышей.

Как сообщает Degpunktā, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в ночь на воскресенье. К моменту приезда спасателей деревянный дом горел открытым пламенем. Спасателям удалось вывести из дома женщину.

Местные жители рассказали, что на хуторе долги годы проживали два брата и две сестры. Соседей они охарактеризовали как спокойных и немного отстраненных от общества людей. Гости к ним заходили редко, сестры подрабатывали дворниками, а братья были инвалидами второй группы и не работали. Свою пенсию они обычно тратили на горячительные напитки.

Тушение пожара осложнили два факта: спасателей вызвали слишком поздно, а ближайшие гидранты находились в трех километрах от места происшествия.

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