В Албании, в Валбоне, пропал литовский турист который, предположительно, вышел по пешеходному маршруту в сторону горного села Тето и не возвращался в гостевой дом с 6 сентября, сообщил новостной портал LRT .

Как сообщили LRT в Министерстве иностранных дел (МИД), первое сообщение о пропавшем литовце в посольство в Греции поступило в воскресенье.

"С момента появления первых сообщений посольство Литовской Республики в Греции активно общается с властями Албании, которые подтвердили поиск литовского гражданина в горных районах. Поисковая операция активна и расширена, чтобы охватить территории Косово и Черногории. Уважая частную жизнь пропавшего человека и его родственников, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию", - прокомментировали порталу в МИД.

По данным местных СМИ, поиски литовца в воскресенье начали поисково-спасательные отряды из Албании и Косово, они сосредоточены на дороге из Валбоне в направлении Тето.

Не имея возможности связаться с пропавшим гражданином в течение нескольких дней, члены его семьи обратились за помощью.

Указанный пешеходный маршрут считается опасным, его рекомендуется проходить с гидом.

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