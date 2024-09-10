Сотрудники Пограничной службы Польши задержали на трассе А2 возле Калиша (Великопольское воеводство) восьмерых нелегалов, которые пытались перебраться из Латвии в Германию.
Как отмечают польские СМИ, среди задержанных оказались граждане Ирака, Индии и Бангладеш.
Вместе с нелегалами, имевшими при себе лишь документы, которые предоставляли им право на временное пребывание в Латвии в качестве соискателей убежища, задержан сопровождающий их 62-летний курьер из Румынии. Ему предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения границы гражданами, не имеющих на это прав.
Задержанных нелегалов передали литовской стороне.
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