В ночь на понедельник в Резекне подожгли несколько машин, припаркованных во дворе одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба Госполиции.

Известно, что вызов на пульт дежурного поступил около 03.00. В ГПСС сообщили, что горели Volkswagen Polo, Hyundai Santa Fe, Mercedes Benz, Volkswagen Passat CC, Audi 80, Volvo S60, Škoda Karoq. Полностью сгорели - Škoda Karoq и Volkswagen Polo.

По делу начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться свидетелей поджога, позвонив по телефонам: 64603535, 110, а также написав на мейл: ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !