На прошлой неделе в волости Калету (Южнокурземский край) стремительно развивались драматические события, достойные триллера: нанятый подсобный работник напал на хозяйку хутора, пытался ее убить, а затем на украденном у нее автомобиле скрылся в Литве.

Как сообщает "Курземес вардс", 5 сентября полицией была получена информация о том, что в одной из приграничных волостей хозяйка хутора в результате нападения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полиция приступила к поискам подозреваемого, и в скором времени его задержали в Литве. Там против него начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В Латвии против него начат уголовный процесс за попытку убийства, кражу автомобиля, а также за кражу и использование чужого платежного средства.

Полиция продолжает расследование. По неофициальным данным, преступление, которое совершил нанятый подсобный рабочий, было совершено неподалеку от поселка Озолу. Задержанный, возможно, ранее уже был судим и провел некоторое время в местах лишения свободы.

На хозяйку хутора подозреваемый напал с топором. Пострадавшая помещена в реанимацию.

Несмотря на то, что латвийская полиция не предоставляет полную информацию об этом происшествии, судя по литовским СМИ, 5 сентября под Плунге (Тельшяйский уезд Литвы) был остановлен автомобиль Audi A6 Avant, ранее объявленный в розыск в Латвии.

Однако, прежде, чем литовским полицейским удалось остановить подозреваемого, им пришлось его преследовать, поскольку он не хотел подчиняться их законным требованиям и пытался скрыться.

При проверке в организме 34-летнего мужчины, у которого не оказалось водительских прав, констатировали 2,89 промилле.

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