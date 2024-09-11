2 сентября этого года Служба государственной безопасности (СГБ) призвала прокуратуру начать уголовное преследование некоего негражданина Латвии. Этого человека подозревают в том, что он получал инструкции и обучался проведению террористических атак, а также приобрел и хранил взрывчатое вещество и боеприпасы для огнестрельного оружия.

Уголовное преследование инициировано в соответствии с первой частью статьи 79.4 и второй частью статьи 233 Уголовного закона, сообщает СГБ.

Подозреваемый был задержан сотрудниками СГБ 2 мая этого года. При обыске по месту жительства изъято более 400 граммов взрывчатого вещества тротила, боеприпасы для оружия, пригодные для стрельбы, а также упаковка с серной кислотой. Кроме того, в жилье были обнаружены материалы, восхваляющие террористическую деятельность и содержащие призывы к совершению таких действий. Подозреваемый также накопил детализированные инструкции по проведению террористических актов, включая изготовление взрывных устройств.

В ходе расследования СГБ установила, что он поддерживает идеологию террористической группировки "Исламское государство" (Daesh). Служба также выявила, что подозреваемый активно участвовал в переписках в группах, поддерживающих экстремизм и терроризм, на платформе "Telegram". В том числе, делился там идеологическими материалами террористических организаций, а также различными инструкциями по проведению террористических актов.

Для подозреваемого в качестве меры пресечения был избран арест.

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