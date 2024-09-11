Рижский городской суд приговорил двух скинхедов за нападение на гражданина Камеруна к условному тюремному заключению и надзору пробации, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В соответствии с обвинениями молодые люди, позиционирующие себя как относящиеся к субкультуре скинхедов, 19 марта 2023 года в центре Риги напали на двух велокурьеров.

Двое из обвиняемых молодых людей, один из которых несовершеннолетний, напали на гражданина Камеруна, которого пытались избить, а также ногами пнули по велосипеду потерпевшего, в результате чего потерпевший упал с велосипеда.

Спустя пару часов третий обвиняемый молодой человек вместе с еще одним молодым человеком, уголовный процесс против которого выделен в отдельное производство, напал на гражданина Индии, ударив его, который в результате удара упал с велосипеда, после чего ему в лицо брызнули перцовый газ.

За совершение вышеуказанных преступлений предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до десяти лет и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.

Все трое обвиняемых молодых людей свою вину в совершении преступлений признали полностью. В ходе следствия они показали, что совершили нападения по расистским мотивам, так как им не нравятся темнокожие люди.

6 сентября Рижский городской суд рассмотрел уголовное дело о нападении на гражданина Камеруна. Одного молодого человека суд наказал лишением свободы на один год с назначением его условно с испытательным сроком на три года и надзором пробации на один год и шесть месяцев. Этот молодой человек ранее уже был судим за несанкционированное хранение наркотических веществ.

А второго молодого человека, который является несовершеннолетним, суд оштрафовал на три года надзором пробации.

Упомянутый приговор еще не вступил в силу и вовлеченные в уголовный процесс лица еще могут его обжаловать.

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